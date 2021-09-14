Склад авторазборки горит на окраине Красноярска. Дым виден в центре города

Склад авторазборки загорелся утром в Красноярске в районе улицы Калинина. Жители города пишут, что столб дыма достигает высоты 25-этажного дома и виден даже из центра города.

UPD 11:20 Пожар локализовали на площади 1200 квадратных метров, на месте продолжают работать 48 человек и 20 единиц техники.

Издание НГС24 со ссылкой на краевое МЧС сообщает, что сообщение о пожаре на улице Дорожной, 16а поступило в пожарно-спасательную службу в 08:34 часов.

Горела кровля бока автозагрузки, после обрушение крови огонь проник в здание склада. 16а. Площадь пожара составляет 1400 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние здания. На месте работают 31 человек и 11 спецмашин.