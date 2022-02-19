Сказки эвенков и селькупов: ТЮЗ и Краеведческий музей выпустили видеопроект к Международному дню родного языка

Томский ТЮЗ и Томский областной краеведческий музей запустили совместный проект к Международному дню родного языка — видеоверсию сказок малых коренных народов нашего региона. Первый выпуск проекта познакомит зрителей со сказками эвенков и селькупов.

Сказки на видео представляют актеры Томского ТЮЗа Алина Дементьева (в роли ведущей), Анастасия Батищева (эвенкийская сказка «Как журавли стали небесными оленями»), Тимофей Абаскалов (эвенкийская сказка «Зайцы») и Ксения Чернышева (селькупская сказка «Как собака себе товарища искала»). Кроме того, в съёмках принимала участие собака Гроссер Фэмили Блум породы большой швейцарский зенненхунд. Руководитель проекта — заслуженная артистка России Ольга Рябова.

Съемки прошли в пространствах экспозиций краеведческого музея «Животный мир Томской области», «Эпоха камня на территории Томско-Нарымского Приобья», «Диалоги о Буддизме», «Сибиряки вольные и невольные».