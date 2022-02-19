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Сказки эвенков и селькупов: ТЮЗ и Краеведческий музей выпустили видеопроект к Международному дню родного языка

ТВ2 ТВ2

Томский ТЮЗ и Томский областной краеведческий музей запустили совместный проект к Международному дню родного языка — видеоверсию сказок малых коренных народов нашего региона. Первый выпуск проекта познакомит зрителей со сказками эвенков и селькупов.

Сказки на видео представляют актеры Томского ТЮЗа Алина Дементьева (в роли ведущей), Анастасия Батищева (эвенкийская сказка «Как журавли стали небесными оленями»), Тимофей Абаскалов (эвенкийская сказка «Зайцы») и Ксения Чернышева (селькупская сказка «Как собака себе товарища искала»). Кроме того, в съёмках принимала участие собака Гроссер Фэмили Блум породы большой швейцарский зенненхунд. Руководитель проекта — заслуженная артистка России Ольга Рябова.

Съемки прошли в пространствах экспозиций краеведческого музея «Животный мир Томской области», «Эпоха камня на территории Томско-Нарымского Приобья», «Диалоги о Буддизме», «Сибиряки вольные и невольные».

Уточним, Международный день родного языка отмечается 21 февраля. Учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается с 2000 года. Его цель — защитить языковое и культурное многообразие. 

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