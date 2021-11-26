«Скажем насилию нет»: в Томске прошла акция против домашнего насилия

В Томске прошел очередной пикет против домашнего насилия. Пикет был организован в рамках глобальной международной кампании «16 дней действий против гендерного насилия», которая проводится под эгидой ООН. Мероприятие было согласовано и прошло в сквере возле гостиницы «Сибирь». В этом году на пикете участницы держали только один плакат «Скажем насилию нет» и раздавали памятки о том, что делать женщине, которая подверглась домашнему насилию.

«Акция в Томске проводится с 2000 года. Каждый год мы выходим на пикет, и иногда организуем какие-то другие мероприятия, — рассказала ТВ2 руководительница «Женского голоса» Татьяна Дмитриева. — В этом году мы запустили в сети флешмоб «Моя безопасность в моих руках!». Смысл этой кампании — дать информацию о том, что с проблемой домашнего насилия можно как-то бороться. Есть места, где окажут женщине помощь. Я уже много лет работаю с женщинами, которые пережили домашнее насилие. Полиция эффективной помощи не может оказать или не хочет. Медики порой тоже. У нас были случаи, когда женщина обратилась к врачу с побоями, рассказала, что ее избили, врач не сообщил в полицию. То есть, эффективной помощи со стороны государства нет. Женщина должна внимательно относится к себе, не допускать никакого насилия по отношению к себе, помогать другим. Мы не перекладываем ответственность за то, что она попала в такую ситуацию. А наоборот, предупреждаем: что-то случилось, обратись за помощью».

Татьяна Дмитриева добавила, что в плане борьбы с домашнем насилием государство должно занять какую-то позицию. И создать отдельный отдел по работе с такими делами.

«В последний год увеличились обращения в центр для женщин «Семья». Я считаю, что количество обращений выросло, так как у женщин появилось доверие к тем организациям, которые помогают. Люди больше читают, больше слушают. Ведь это самое обидное, когда мы готовы помочь женщине, и мы видим, что это будет эффективно, а она не готова принять эту помощь».