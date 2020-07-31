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31 июля,
2020
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СК: заведующий отделением томской ОКБ обманул пациентов на полмиллиона рублей

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

Бывшего завотделением сосудистой хирургии томской областной клинической больницы будут судить по обвинению в мошенничестве на полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба областного следственного комитета. По версии следствия, медик собирал с пациентов деньги за протезы, которые полагались им бесплатно.

СК: заведующий отделением томской ОКБ обманул пациентов на полмиллиона рублей

Сотрудники СК полагают, что в период с мая 2014-го по июнь 2018 года обвиняемый обманул 15 пациентов, ожидавших операции на ногах. Зная, что больным бесплатно установят иностранные протезы, медик говорил, что им установят менее качественные протезы российского производства. 

После этого он предлагал пациентам приобрести протезы иностранного производства за наличные денежные средства, которые необходимо было передать лично ему, — говорится в сообщении СК. — За указанный период времени обвиняемый получил от пациентов денежные средства в общей сумме около полумиллиона рублей, которые направил на личные нужды. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 800 тысяч рублей.

Сейчас расследование завершено. Материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. 

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