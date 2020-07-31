СК: заведующий отделением томской ОКБ обманул пациентов на полмиллиона рублей

После этого он предлагал пациентам приобрести протезы иностранного производства за наличные денежные средства, которые необходимо было передать лично ему, — говорится в сообщении СК. — За указанный период времени обвиняемый получил от пациентов денежные средства в общей сумме около полумиллиона рублей, которые направил на личные нужды. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 800 тысяч рублей.