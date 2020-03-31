СК заведет дело о разглашении гостайны на судью из Новосибирска

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи из Новосибирска Инны Петруниной, сообщает «Коммерсант» . Ранее об этом просил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Обращение Бастрыкина рассмотрели на ближайшей после обращения сессии ВККС, которая прошла 30 марта. Несмотря на то что председатель СК получил согласие коллегии, Ирина Петрунина может обжаловать решение в Верховном суде РФ и его президиуме.





Ирина Петрунина начала работать судьей 20 лет назад в Железнодорожном райсуде Новосибирска, специализируется на гражданских и административных делах. В 2005 году Петрунина перешла в Новосибирский облсуд, а через 8 лет ее избрали председателем совета судей Новосибирской области.





По статье 283 «Разглашение государственной тайны» Ирине Петруниной грозит до семи лет лишения свободы.



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