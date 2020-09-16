СК закончил расследовать дело совладельца ТРЦ «Зимняя вишня» Вишневского

В СК сообщают, что взятка давалась организованной преступной группе во главе с должностным лицом – начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой. Также в группу, по версии следствия, входил ее сын Эдуард Комков и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.

«По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский передал Комковой совместно с ее сыном и Чередниченко в качестве взятки 7 млн рублей за незаконные действия и бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Незаконно полученные денежные средства по указанию Комковой были перечислены Вишневским в ООО «ИСК «Ресурс» по мнимому договору на оказание услуг, а затем были обналичены Чередниченко. Это позволило Вишневскому осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было», — говорится в сообщении.





После, по материалам СК, начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей составив акт обследования, который содержал недостоверную информацию о выполненных работах, а Комкова проигнорировала наличие нарушений. В СК считают, что все это «фактически предопределило трагедию».





Следствие добавляет, что после пожара в «Зимней вишне» Вишневский скрылся от следствия и его объявили в международный розыск. В марте 2019 года бизнесмена задержали в Польше и через год экстрадировали в Россию. У Вишневского и его материли арестовали земельные участки, дома, квартиры и коммерческую недвижимость в России и Испании в счет возмещения ущерба.

Вячеслав Вишневский не признал свою вину.





«Уголовное дело в отношении Комковой и ее сына, Чередниченко и Шенгерей направлено в суд ранее. Также в суде рассматриваются уголовные дела о трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кемерово ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева, начальника службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина, генерального директора ООО «Зимняя вишня» Надежды Судденок, руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко, сотрудника той же компании – инженера противопожарной системы Александра Никитина, сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина, начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, технического директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгия Соболева, генерального директора комбината Юлии Богдановой», — добавляют в СК.





Сейчас следствие подчеркивает, что собрана достаточная доказательная база, поэтому дело Вишневского направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.





Отметим, Вячеслав Вишневский родился в Томске в 1977 году, был профессиональным футболистом. Карьеру он начал в «Томи» в 1994 году. После завершения карьеры футболиста Вишневский возглавил томскую кондитерскую фабрику «Красная звезда».









ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





«Зимняя вишня»: год спустя

«Папочка, я умираю»: родственники погибших в «Зимней вишне» рассказали о действиях пожарных

Свидетель: Пожарные приехали тушить «Зимнюю вишню» без оборудования для работы при задымлении





​ПОДДЕРЖИ ТВ2!



