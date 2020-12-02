СК возбудил уголовное дело после пропажи 17-летнего парня

Областной следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка. 17-летний Георгий Потовский ушел из дома 30 ноября и не вернулся.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство», сообщает ведомство. Для расследования дела создана следственная группа.





В настоящее время следователи, а также сотрудники органов внутренних дел проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Молодого человека также ищут волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».





СК просит всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, обратиться в СУ СК России по Томской области по телефону 8-913-811-49-30 (телефон дежурной службы следственного управления, круглосуточно, без выходных дней), 60-03-34 (отдел криминалистики СУ СКР по Томской области).