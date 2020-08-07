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07 августа,
2020
Новости

СК возбудил дело после гибели от коронавируса постояльцев томского пансионата

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Следственное управление СК РФ по Томской области возбудило уголовное дело по статье 236 части 3 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) после гибели нескольких постояльцев томского пансионата «Южный». Об этом пишет «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Количество подозреваемых по этому делу и их имена пока неизвестны.


О вспышке коронавируса в пансионате стало известно в июне, были госпитализированы 44 человека с подтвержденным COVID-19. Прокуратура установила, что в пансионате принимались недостаточные меры по предотвращению распространения инфекции. Тогда же коронавирус нашли у 23 постояльцев и 5 сотрудников частного пансионата для пожилых людей «Доброе сердце». В середине июля власти сообщили, что более 10 людей из этих пансионатов погибли.

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