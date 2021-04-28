СК возбудил дело из-за задолженности новосибирского «Тяжстанкогидропресса» перед работниками

По просьбе депутата Госдумы Веры Ганзи глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дел о по факту невыплаты зарплаты сотрудникам новосибирского «Тяжстанкогидропресса». Завод находится на стадии банкротства, долг перед рабочими составлял 17 млн рублей. Дважды сотрудники просили вмешаться Владимира Путина.

Напомним, в апреле 2021 года ТВ2 сообщало, что 40 бывших и нынешних сотрудников новосибирского «Тяжстанкогидропресса» провели собрание в Ефремовском сквере, на котором призвали Владимира Путина «принять меры по недопущению уничтожения завода». 31 марта более 325 сотрудников предприятия получили уведомления о сокращении.







После депутат Госдумы от КПФР Вера Ганзя обратилась к Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию на заводе «Тяжстанкогидропресс». «Нужна прямая господдержка предприятию, программа настоящего, а не опереточного импортозамещения. При этом завод станкостроения находится в стадии банкротства и спасать его никто не собирается», — писала Ганзя в своем телеграм-канале.





В ответ на депутатскую просьбу глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам завода. По данным СК, задолженность предприятия перед сотрудниками составила более 17 млн рублей. 11,2 млн из них завод погасил после вмешательства СК. Сейчас на «Тяжстанкогидропрессе» идут обыски. Сотрудники СК изымают бухгалтерские документ и ведут другие следственные действия для сбора доказательной базы.





«Тяжстанкогидропресс» — один из крупнейших в России производителей металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения. В конце января сотрудники завода писали Путину об угрозе закрытия предприятия и попросили вмешаться в ситуацию. Директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Евгений Муратов в ответ попросил для «всестороннего рассмотрения обращения и разрешения сложившейся ситуации» предоставить подробную информацию о состоянии предприятия за последние три года и предложения по его финансовому оздоровлению. 24 февраля инициативная группа завода направила Муратову несколько сценариев по выходу из кризиса, для реализации которых нужны инвестиции в 2,9 млрд рублей.



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