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22 сентября,
2020
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СК: Виссариону грозит до 12 лет лишения свободы

ТВ2
ТВ2
58 минут назад

Следственный комитет Российской Федерации объяснил причину задержания трех лидеров общины виссарионовцев. СК сообщает, что в настоящий момент расследуется уголовное дело по факту незаконной деятельности Курагинской местной религиозной организации «Церковь Последнего Завета». «Установлено, что в период с 1991 по 22 сентября 2020 года Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство религиозным объединением – Курагинской местной религиозной организацией «Церковь Последнего Завета». При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим «Христом» под именем Виссарион», сообщается в пресс-релизе ведомства.

СК опубликовал фото Виссариона и Редькина в вертолете
СК опубликовал фото Виссариона и Редькина в вертолете
Фото: СК РФ

«По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью», — заявили в ведомстве.

Тороп (Виссарион), Редькин и Ведерников задержаны. В дальнейшем им планируется предъявить обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам), и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.  По этим статьям им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что сегодня в в «Городе Солнца» силовики провели масштабную спенцоперацию с привлечением вертолетов и автозаков. Подробнее о том, как это выглядело здесь.

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