СК: в Заречном мужчина из ревности застрелил жену и покончил с собой

Управление Следственного комитета по Томской области начало расследование дела об убийстве женщины в поселке Заречный. По информации ведомства, ее из ревности застрелил муж.

Как сообщает СК, вечером 5 февраля 58-летний житель поселка в сарае выстрелил из ружья в грудь своей жене, которая умерла на месте. После этого мужчина попытался покончить с собой, он умер в больнице от полученных травм.

Следователи возбудили дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК). Сейчас расследование продолжается, силовики устанавливают все обстоятельства случившегося.