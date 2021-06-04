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04 июня,
2021
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СК: Томский бизнесмен потребовал с конкурента 3 млн рублей за неучастие в аукционе по нацпроекту

ТВ2
ТВ2
15 минут назад

Региональный Следственный комитет на основании материалов областного УФСБ возбудил уголовное дело на исполнительного директора и учредителя одной из томских коммерческих организаций, торгующих офисной техникой и оборудованием. Его подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере.


«По предварительным данным, подозреваемый незаконно потребовал от директора другой томской коммерческой организации денежные средства в сумме трех миллионов рублей за не участие своей организации в электронных аукционах на поставку компьютерного оборудования  (ученических ноутбуков и интерактивных панелей  в школы Томской области), которая осуществлялась в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», — говорится в сообщении.


3 июня 2021 года подозреваемого задержали сотрудники регионального УФСБ в момент, когда директор коммерческой организации передавал ему 250 тысяч рублей. По данным СК, это часть общей суммы коммерческого подкупа.


Решается вопрос о мере пресечения для задержанного. В офисе компании и по месту проживания подозреваемого провели обыски.

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