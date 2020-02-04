Добрые новости
04 февраля,
2020
1
фото
Новости

СК: Томича, раздевшегося перед девочкой, заключили под домашний арест

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Суд заключил под домашний арест томича, обвиняемого в действиях сексуального характера по отношению к ребенку. Следствие считает, что молодой человек разделся перед маленькой девочкой в подъезде жилого дома, возбуждено уголовное дело.

СК: Томича, раздевшегося перед девочкой, заключили под домашний арест

По предварительным данным, 5 января 2020 года в дневное время молодой человек, находясь в подъезде жилого дома, расположенного по ул. Иркутский тракт в г. Томске, совершил в отношении девочки действия сексуального характера – демонстрировал свой обнаженный половой орган, — сообщает пресс-служба СК по Томской области. — По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее СК обращался к томичам с просьбой помочь установить личность неизвестного молодого человека, который обнажился перед ребенком. 31 января следователи сообщили, что нашли томича, который предположительно разделся перед девочкой.

В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Санкция этой статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.