СК: Томича, раздевшегося перед девочкой, заключили под домашний арест

Суд заключил под домашний арест томича, обвиняемого в действиях сексуального характера по отношению к ребенку. Следствие считает, что молодой человек разделся перед маленькой девочкой в подъезде жилого дома, возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, 5 января 2020 года в дневное время молодой человек, находясь в подъезде жилого дома, расположенного по ул. Иркутский тракт в г. Томске, совершил в отношении девочки действия сексуального характера – демонстрировал свой обнаженный половой орган, — сообщает пресс-служба СК по Томской области. — По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее СК обращался к томичам с просьбой помочь установить личность неизвестного молодого человека, который обнажился перед ребенком. 31 января следователи сообщили, что нашли томича, который предположительно разделся перед девочкой.





В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Санкция этой статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.