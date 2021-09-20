СК: Томич убил и расчленил знакомую, а тело раскидал по разным районам города

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье «убийство» на томича. По предварительной информации СК, он убил и расчленил свою знакомую.

В дежурную часть полиции о пропаже женщины 1973 года рождения заявил сын, сообщили в ведомстве. После поисков в поле зрения полицейских оказался ранее судимый знакомый потерпевшей.

«15 сентября 2021 года 39-летний житель г.Томска, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту своего проживания, на почве возникших неприязненных отношений совершил убийство женщины, которая пришла к нему в гости и также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Тело потерпевшей он расчленил, и пакеты с фрагментами тела разбросал в разных районах Томска», — говорится в сообщении СК.