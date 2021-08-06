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Главная Новости СК рассказал о подробностях и возможных причинах убийства семьи в Хакасии
Новости

СК рассказал о подробностях и возможных причинах убийства семьи в Хакасии

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Следственный комитет Хакасии сообщил, что задержанному по подозрению в убийстве семьи из пяти человек 35-летнему местному жителю предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии). Также следователи сообщили возможный мотив преступления.

Задержанного допросили в качестве подозреваемого, на допросе он дал признательные показания. Следователи провели обыск дома у мужчины, изъяли орудие преступления и "иные предметы, имеющие значение для расследования дела".

Как сообщили в СК, на протяжении двух месяцев подозреваемый поддерживал отношения с 30-летней местной жительницей, но накануне трагедии она сообщила ему, что больше не будет с ним встречаться.

"В утреннее время, 5 августа 2021 года, на почве возникших личных неприязненных отношений, желая причинить женщине моральные страдания и горе, злоумышленник в момент ее отсутствия пришел в дом, где проживала ее семья и причинил ножевые ранения 56-летней хозяйке дома, ее 58-летнему сожителю, 19-летнему сыну, 8-летней внучке и 58-летнему брату-близнецу сожителя. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении СК.

Следователи планируют обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения, связанной с изоляцией.  Также назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее мы сообщали, что 5 августа в хакасском поселке Джирим нашли убитой семью из пяти человек. В убийстве подозревают 35-летнего местного жителя Федора Панова, который ранее уже был судим за аналогичное преступление. Мужчина провел в колонии строгого режима 18 лет за убийство двух женщин - одну он зарезал, а вторую сжег в бане. Из заключения Панов освободился в 2021 году. 

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