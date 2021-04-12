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12 апреля,
2021
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СК проверит сотрудников Тунгусовского дома-интерната после смерти подростка

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Региональный Следственный комитет расследует уголовные дела по статьям «халатность», «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «причинение смерти по неосторожности» после смерти 15-летнего подростка в Тунгусовском детском доме-интернате Молчановского района.


Тело 15-летнего воспитанника интерната нашли 19 декабря 2020 года в помещении группы. Межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.


«В ходе расследования установлено, что на лежавшего на полу 15-летнего воспитанника интерната другой 17-летний воспитанник сел сверху, перекрыв ему органы дыхания, отчего ребенок скончался от асфиксии. В связи с тем, что согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы подросток признан невменяемым и представляющим опасность для себя и окружающих, следователи направили в суд материалы дела с постановлением о применении к нему принудительных мер медицинского характера», — говорится в сообщении СК.


Сейчас проводится расследование, чтобы установить наличие или отсутствие в действиях сотрудников дома-интерната составов преступлений по возбужденным уголовным делам. Также в следственный отдел из полиции передали материалы дела по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» в отношении младшей медсестры по уходу за больными Тунгусовского детского дома-интерната.

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