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СК проверит работу опеки после случая с оставленной в полиции девочкой с ДЦП
5 часов назад
Региональный СК начал проверку после размещенной в нескольких СМИ информации о том, что женщина оставила в отделе полиции ребенка в инвалидной коляске и скрылась.
Как уточнила пресс-служба ведомства, следователям предстоит проверить в том числе работу должностных лиц органов опеки и попечительства. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Напомним, вечером 27 января в холле дежурной части полиции Ленинского района неизвестная женщина оставила в коляске девушку и скрылась. Очевидцы сообщали, что на вид ребенку около 12 лет. Девочка не разговаривала. Позже полицейским удалось установить личность женщины, оставившей ребенка, ее доставили в отдел для разбирательств.
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