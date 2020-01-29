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29 января,
2020
Новости

СК проверит работу опеки после случая с оставленной в полиции девочкой с ДЦП

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Региональный СК начал проверку после размещенной в нескольких СМИ информации о том, что женщина оставила в отделе полиции ребенка в инвалидной коляске и скрылась.


Как уточнила пресс-служба ведомства, следователям предстоит проверить в том числе работу должностных лиц органов опеки и попечительства. По результатам проверки примут процессуальное решение.


Напомним, вечером 27 января в холле дежурной части полиции Ленинского района неизвестная женщина оставила в коляске девушку и скрылась. Очевидцы сообщали, что на вид ребенку около 12 лет. Девочка не разговаривала. Позже полицейским удалось установить личность женщины, оставившей ребенка, ее доставили в отдел для разбирательств.

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