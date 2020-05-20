СК проверит правомерность применения насилия полицейскими при задержании мужчины в северском ТЦ

«У мужчины не было маски. За отказ пройти с ними его заломали, он говорил составить на него штраф прям на месте, — цитирует vseverske.info очевидца задержания. — Но с собой бланков у них не было».​

«На видеозаписи зафиксирован факт применения насилия сотрудниками полиции в отношении посетителя одного из торговых центров ЗАТО город Северск. В рамках проверки следователями СО по ЗАТО г.Северск устанавливается правомерность действий сотрудников полиции при совершении ими указанных действий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в Северске полицейские, выполняя рейд, обратили внимание на мужчину, не соблюдающего установленные ограничения.





«Сотрудники полиции обратились к гражданину с просьбой воспользоваться средствами индивидуальной защиты, на что он начал выражаться нецензурной бранью. В ответ на предложение проследовать в отдел полиции для разбирательства, мужчина оказал неповиновение, в связи с чем к нему была применена физическая сила. Для дальнейшего разбирательства гражданин доставлен в УМВД России по ЗАТО Северск. Его действия могут быть квалифицированы сразу по нескольким статьям административного законодательства», — прокомментировали в полиции.



С 18 мая на территории Томской области действует обязательный масочный режим. Режим распространяется на общественный транспорт (включая поездки на такси) и места массового пребывания людей в закрытых помещениях. В частности, маски обязательно нужно надевать, когда заходишь в магазин или торговый центр. При этом по улице можно ходить без маски.





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