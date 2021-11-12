СК проверит мэрию Иркутска, продавшую бизнесмену часть земли ветерана ВОВ

В Иркутске Следственный комитет начал проверку информации о продаже мэрией города части земельного участка ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление ведомства.

11 ноября Mash рассказал о том, как «администрация Иркутска обманула ветерана ВОВ», попросив отдать половину его земли под муниципальные нужды — для постройки водонасосной станции для города. Взамен Анатолий Глушков получил аналогичный участок в аренду до 2049 года (никаких документов мужчина не подписывал).

Спустя 15 лет сын ветерана Сергей Глушков попросил мэрию вернуть участок отцу, поскольку за это время никакой станции там не появилось. Тогда выяснилось, что участок администрация города продала частному лицу, которое сейчас собирается построить на этом месте металлобазу.

«В 1971 году отец купил дом с участком. В 2000 году забрали огород под видом того, что нужно строить насосную станцию для города, чтобы воду подавать. И получилось так, что года три назад тут начали отсыпать грунт [для строительства пункта продажи металла]», — рассказал Глушков.

Проверку по статье о превышении должностных полномочий Следственный комитет начал после публикаций в СМИ. Следователи установили, что сейчас на месте участка ветерана «осуществляется строительство объекта коммерческой недвижимости». Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю иркутского управления ведомства Анатолию Ситникову доложить о предварительных результатах проверки.