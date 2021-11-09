СК прекратил дело о неуплате налогов против красноярского экс-депутата Быкова

Следственный комитет прекратил дело об уклонении от налогов против красноярского бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова, приговоренного к 13 годам колонии за организацию двух убийств в 1994 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным следствия, в 2014-2017 годах Быков выкупил у иностранных компаний долг трех красноярских юрлиц, которые частично выплатили ему долги в 467 млн рублей, налоги с которых бизнесмен не заплатил.

В СК пояснили журналистами, что дело прекратили, поскольку Быков полностью возместил ущерб, нанесенный государству. Он погасил долги по налогам и штрафам на сумму 75 млн рублей.

Напомним, в сентябре суд приговорил Анатолия Быкова к 13 годам колонии по делу о двойном убийстве 27-летней давности. Кроме того, бизнесмена подозревают в руководстве преступным сообществом и подстрекательстве к убийству одного из криминальных авторитетов в 1998 году.