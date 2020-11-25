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25 ноября,
2020
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СК подозревает замдиректора томского областного ДРСУ в хищении более 5 млн рублей

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Региональный следственный комитет на основании материалов томского управления ФСБ возбудил уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» («Областное ДРСУ»). Его подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК по Томской области.


«По предварительным данным, подозреваемый с января по июнь 2020 года, осуществляя общее руководство деятельностью по ремонту автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и исполнения государственного контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Первомайское-Белый Яр в Первомайском районе Томской области, достоверно зная о том, что на части ремонтируемой дороги произведена укладка щебеночно-песчаной смеси в значительно меньшем объеме, чем предусмотрено сметой, обеспечил подготовку отчетной документации, в которой содержались недостоверные сведения о количестве использованного материала для проведения работ», — говорится в сообщении.


В СК отмечают, что из-за этого дорогу приняли в несоответствующем состоянии, при этом внесли за нее оплату в полном объеме. В результате были похищены более 5 миллионов рублей бюджетных денег.


Сейчас следователи совместно с оперативными сотрудниками УФСБ проводят обыски на рабочем месте, в учреждениях, осуществляющих строительный контроль, а также дома у подозреваемого.

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