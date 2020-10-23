СК не выявил признаков преступления в отравлении Алексея Навального

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР не нашли и признаков преступления в отравлении Алексея Навального. Ранее депутаты из КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России» требовали возбудить уголовное дело по факту случившегося.

Об отсутствии состава преступления говорится в ответе СК по транспорту петербургскому депутату Борису Вишневскому, который требовал возбудить дело по статье «Покушение на жизнь государственного или общественного деятеля». В комитете заявили, что обращение депутата «не содержит обстоятельств, указывающих на признаки преступлений», подследственных СК.

Это как понимать? Возбуждение дел по статье 277 — подследственность СК. Отравление имело место: далее в том же ответе сообщается, что в Томске МВД проводит проверку „по факту отравления Навального А.А.“. И тем не менее, „не содержит сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления“?, — цитирует Znak.com фейсбук Владимира Вишневского . —Какие еще нужны „сведения, указывающие на признаки“, если человек больше двух недель был в коме? Конечно, напишу „вышестоящему руководителю“, то есть опять Бастрыкину. Но какой же это гребаный стыд — отрицать очевидное и не возбуждать дело.

22 октября на форуме «Валдай» отравление Навального прокомментировал Владимир Путин. Президент заявил, что он лично повлиял на возможность вывезти Навального из страны и добавил, что если бы власть хотели отравить оппозиционера, то «вряд ли отправили бы его на лечение в Германию». Также Путин отметил, что предлагал объединить усилия России и европейских стран, чтобы «поработать на месте, получить материалы и положить эти материалы в основу возбуждения уголовного дела, и если это действительно криминальное событие».





Добавим, соратники Алексея Навального подали жалобу в Кировский районный суд на бездействие следствия по заявлению о его отравлении.





Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Позднее Навального переправили на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.





В правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального. Позже ФБК сообщил, что отравляющее вещество нашли на бутылке из номера отеля, где останавливался Навальный.





20 сентября Алексей Навальный рассказал в своем Инстаграме, как проходит его восстановление. По его словам, сначала он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Один из разработчиков «Новичка» Вил Мирзаянов предположил, что для полного выздоровления Навальному потребуется около года.





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