СК не стал возбуждать уголовное дело из-за поста преподавателя из Новосибирска про Александра Невского

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело против преподавателя из Новосибирска Сергея Чернышова, на которого подали заявление из-за поста с «описанием деяний Александра Невского». Об этом 11 сентября сообщил сам ученый.

Напомним, в августе Чернышова вызвали к следователю по особо важным делам за пост в Facebook, где он писал про переименование новосибирской площади Свердлова и упоминал Александра Невского: