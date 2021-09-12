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СК не стал возбуждать уголовное дело из-за поста преподавателя из Новосибирска про Александра Невского

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Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело против преподавателя из Новосибирска Сергея Чернышова, на которого подали заявление из-за поста с «описанием деяний Александра Невского». Об этом 11 сентября сообщил сам ученый.

Напомним, в августе Чернышова вызвали к следователю по особо важным делам за пост в Facebook, где он писал про переименование новосибирской площади Свердлова и упоминал Александра Невского:

«‎Вчера мы случайно узнали, что следственный комитет еще 1 сентября установил, что своим постом в фейсбуке Александра Невского я никак не обидел, ровно как и не оскорбил религиозные чувства верующих. По итогам доследственной проверки вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела — как и парой месяцев ранее в случае с Андреем Поздняковым. «‎...» Выводов тут немного. В целом мы видим, что вне зависимости от своих убеждений общество совершенно адекватно реагирует на такого рода жалобщиков, и воспринимает эти претензии как совершенно бредовые. Исключение составляет группа особо убежденных людей, но в семье, как говорится, не без них», — написал Сергей Чернышов.

Автор:  взято с личной страницы Сергея Чернышова в Facebook
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