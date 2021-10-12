СК не нашел состава преступления в вырубке леса в заказнике «Карегодский»

Следственный комитет не нашел состава преступления по факту масштабной вырубки леса в заказнике «Карегодский» в Молчановском районе Томской области. Сроки следствия переносились пять раз, заняли больше года и все впустую. Уголовное дело закрыто. При этом ранее СК сообщал, что лесному фонду Томской области был причинен значительный ущерб на сумму более 9,5 млн рублей.
Напомним, что в начале июля 2020 года ТВ2 зафиксировало на видео, что под видом санитарной рубки на особо-охраняемой природной территории в Молчановском районе в заказнике «Карегодский» идет заготовка деловой древесины. На месте мы выяснили, что варварской вырубкой деревьев занимается бывший партнер по бизнесу и друг начальника департамента лесного хозяйства Томской области Артема Конева Валентин Широков.
Подробно о заготовке деловой древесины в Карегодском заказнике читайте в нашем материале «Карегодский заказник: уничтожение разрешено?». Позже о рубке деревьев на особо-охраняемой территории и продаже древесины в Китай вышла статья и в «Новой газете» под заголовком «Деньгорубы». По информации ТВ2, согласно актам под сплошную санитарную рубку был отдан лес на площади 770,1 га, а объем древесины, подлежащей рубке, составил 132,5 тыс. куб. м.
Заготовку леса в Карегодском заказнике вела компания Валентина Широкова «Интелстрой». В своих материалах мы особо отмечали, что одним из учредителей этого «Интелстроя» ранее являлся Артем Конев, ныне возглавляющий департамент лесного хозяйства в «белом доме». Право на рубки в заказнике бизнесмену Широкову переуступила государственная организация «Томсклесхоз», которой до получения поста в обладминистрации также руководил Артем Конев.
Для расследования уголовного дела была создана следственная группа под руководством следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Томской области. В настоящее время дело закрыто.
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