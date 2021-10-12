СК не нашел состава преступления в вырубке леса в заказнике «Карегодский»

Следственный комитет не нашел состава преступления по факту масштабной вырубки леса в заказнике «Карегодский» в Молчановском районе Томской области. Сроки следствия переносились пять раз, заняли больше года и все впустую. Уголовное дело закрыто. При этом ранее СК сообщал, что лесному фонду Томской области был причинен значительный ущерб на сумму более 9,5 млн рублей.

Напомним, что в начале июля 2020 года ТВ2 зафиксировало на видео, что под видом санитарной рубки на особо-охраняемой природной территории в Молчановском районе в заказнике «Карегодский» идет заготовка деловой древесины. На месте мы выяснили, что варварской вырубкой деревьев занимается бывший партнер по бизнесу и друг начальника департамента лесного хозяйства Томской области Артема Конева Валентин Широков.