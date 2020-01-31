СК: Найден томич, который разделся перед девочкой в подъезде

Следователи полагают, что нашли молодого человека, который обнажился перед ребенком в подъезде одного из жилых домов. 30 января СК обращался к томичам с просьбой помочь установить его личность. Как рассказали ТВ2 в СК по Томской области, личность молодого человека помогли установить томичи, опознавшие его по фото и видео. Сотрудник комитета отметил, что молодой человек не задержан, но с ним проводятся следственные действия.

Ранее СК обращался к томичам с просьбой помочь установить личность неизвестного молодого человека, который обнажился перед ребенком в подъезде одного из жилых домов Октябрьского района Томска.





«Установлено, что 5 января 2020 года в дневное время молодой человек, находясь в подъезде жилого дома, расположенного по ул. Иркутский тракт, совершил в отношении девочки действия сексуального характера – демонстрировал свой обнаженный половой орган», — говорилось в сообщении ведомства.