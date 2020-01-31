Добрые новости
31 января,
2020
1
фото
Новости

СК: Найден томич, который разделся перед девочкой в подъезде

ТВ2
ТВ2
57 минут назад

Следователи полагают, что нашли молодого человека, который обнажился перед ребенком в подъезде одного из жилых домов. 30 января СК обращался к томичам с просьбой помочь установить его личность.

Как рассказали ТВ2 в СК по Томской области, личность молодого человека помогли установить томичи, опознавшие его по фото и видео. Сотрудник комитета отметил, что молодой человек не задержан, но с ним проводятся следственные действия. 

СК: Найден томич, который разделся перед девочкой в подъезде

Ранее СК обращался к томичам с просьбой помочь установить личность неизвестного молодого человека, который обнажился перед ребенком в подъезде одного из жилых домов Октябрьского района Томска.

«Установлено, что 5 января 2020 года в дневное время молодой человек, находясь в подъезде жилого дома, расположенного по ул. Иркутский тракт, совершил в отношении девочки действия сексуального характера – демонстрировал свой обнаженный половой орган», — говорилось в сообщении ведомства.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.