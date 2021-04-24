СК начал проверку после травмирования мальчика штангой на стадионе в Томске

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Следственный комитет по Томской области проводит проверку по факту травмирования пятилетнего мальчика на стадионе «Юность» в Томске.

Ранее ТВ2 сообщало, что в Томске на спортивной площадке упала штанга на пятилетнего мальчика. С травмами ребенка доставили в больницу.

На записях с камер наблюдения видно, как мальчик подходит к спортивной конструкции, похожей на турник, хочет подтянуться и на него падает штанга.

Отец пострадавшего мальчика Сергей Абрамов встречался с руководством спортивного комплекса «Юность». Как отметил Сергей, никто не чувствует себя виновным и даже не извинился за случившееся. По словам отца, реабилитация после удара может затянуться на полгода. Мальчик не сможет бегать, посещать занятия кикбоксингом и плавать в бассейне.

После публикации на ТВ2 руководство следственного отдела по Ленинскому району УМВД передало материалы дела в Следственный комитет для решения вопроса о наличии признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В настоящее время проводится проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — отметили в пресс-службе СК.

По информации Центра управления регионом, заммэра Константин Чубенко дал поручение проверить по Томску подобные тренажеры на предмет безопасности.

Штангу сегодня демонтировали, — отметил Константин Чубенко. — Я дал поручение до утра субботы проверить по всему городу подобные тренажеры на предмет безопасности. В спорткомплексе «Юность» работает комиссия, устанавливает степень ответственности должностных лиц. С родителями пострадавшего ребенка руководство спорткомплекса встретилось. Я тоже в ближайшее время намерен побеседовать с семьей ребенка.