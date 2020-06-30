СК начал проверку после гибели при пожаре в Могочине двух женщин

Региональный СК начал проверку после обнаружения тел двух женщин при тушении пожара в жилом доме в селе Могочино Молчановского района, сообщается на сайте ведомства.





Как уточняют в СК, пожар в одноэтажном многоквартирном доме случился в ночь на 30 июня 2020 года. При тушении пожара спасатели МЧС обнаружили в одной из квартир тела двух женщин: матери 1951 года рождения и ее дочери 1974 года рождения. По предварительным данным, женщины скончались от отравления продуктами горения.





«В настоящее время следователи Молчановского МСО устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится осмотр места происшествия, назначены судебная медицинская и пожаротехническая экспертизы, опрашиваются очевидцы, выполняются иные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.