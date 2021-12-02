СК начал проверку после смерти работника «ТомскРТС» в помещении теплового пункта

Следственный комитет РФ по Томской области начал проверку после гибели одного работника «Томск РТС» и травмировании второго работника при выполнении работ в помещении теплового пункта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, сегодня — 2 декабря — в дневное время во время работ на блоке теплообменного оборудования в помещении центрального теплового пункта-72 АО «ТомскРТС» в Томске произошел выброс горячей воды. Двое сотрудников предприятия получили термические ожоги. Один из пострадавших, мужчина 1962 года рождения, от полученных повреждений скончался на месте. Второму, 1973 года рождения, оказана медицинская помощь без госпитализации.

Следователи СО по Советскому району Томска произвели осмотр места происшествия, назначили судебную медицинскую экспертизу, а также выполнили иные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.