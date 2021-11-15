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СК начал проверку после смерти 58-летнего сторожа заимки в заброшенной деревне Томской области

ТВ2 Юлия Фаллер

Следственный комитет по Томской области проводит проверку после сообщений в СМИ о смерти 58-летнего сторожа заимки в заброшенной деревне Стрежное Молчановского района Томской области.

Ранее ТВ2 сообщало, что 58-летний сторож заимки Виктор Гомаров скончался в заброшенной деревне Стрежное Молчановского района Томской области. Он ждал вертолет со спасателями и медицинской помощью несколько дней, родные обратились на номер 112, но вертолет к нему так и не прилетел. В поисково-спасательной службе ТВ2 рассказали, что сотрудники ПСС ждали вертолет в Молчаново. За вертолет, который не прилетел, отвечает санитарная авиация и департамент здравоохранения Томской области. 

Когда вертолет так и не прилетел, местные жители собрали добровольцев и добрались до заимки сначала на машинах, потом шли через реку пешком.

«По предварительным данным, мужчина ждал вертолет со спасателями и медицинской помощью, который не мог вылететь из-за нелетной погоды», — пояснили в СК.

Следователи Молчановского района устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь, начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин прокомментировал случившееся. По его словам, вертолет не мог вылететь из-за плохих погодных условий.

«Звонок от родственников сторожа поступил в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета 11 ноября, в этот же день сигнал был продублирован в департамент главой района. За полтора часа в Томске была сформирована группа из сотрудников поисково-спасательной службы, оснащенная аэролодкой, которая прибыла в Молчаново утром 12 ноября. Мы прорабатывали два варианта эвакуации: по воздуху и по земле. Сможет ли на месте сесть вертолет – никто не знал, поэтому спасатели ждали авиацию в райцентре, чтобы провести операцию с альпинистским снаряжением. Но оперативно отправить на помощь вертолет не давала погода: по метеоусловиям вылет был запрещен».

Также не получилось у спасателей добраться до заимки на аэролодке. 

«Вариант не сработал по двум причинам — высокие торосы на Оби и Чулыме, которые необходимо было пересечь по пути, а также технические возможности лодки, позволяющие передвигаться на ней лишь на расстояния до 30 км, а от ближайшего доступного места спуска техники было 27 км в одну сторону. Параллельно было решено отправить на место пешую группу из волонтеров местной пожарной части и фельдшера, однако по тем же погодным условиям 12 октября им пришлось вернуться обратно. Рискуя жизнью, передвигаясь по тонкому льду рек в связке, они смогли добраться до заимки только 13 ноября, но, к сожалению, было уже поздно», — прокомментировал Лукин.

По данным сайта Rusmeteo, в Молчановском районе 11 ноября шел снег, 12 ноября с 9 утра до 15 было солнечно. 

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