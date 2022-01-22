СК начал проверку после смерти 32-летнего рабочего шахты в Кузбассе

«По предварительной информации, при добыче угля работал комбайн для его складирования, комбайн имеет две загребающие лопатки, которые запали. В результате чего рабочего задело ковшом, он получил травмы, повлекшие его смерть», — пояснили в СК.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи опрашивают очевидцев, администрацию предприятия. Изъяты документы, которые могут иметь значение для установления причин произошедшего. В ходе проверки также будут изучены должностные инструкции, определено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, соблюдались ли при проведении данного вида работ требования по технике безопасности.