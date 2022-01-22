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  3. СК начал проверку после смерти 32-летнего рабочего шахты в Кузбассе
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СК начал проверку после смерти 32-летнего рабочего шахты в Кузбассе

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Авария произошла на шахте в Осинниках Кемеровской области, 32-летний мужчина погиб. Следственный комитет начал проверку. 

«По предварительной информации, при добыче угля работал комбайн для его складирования, комбайн имеет две загребающие лопатки, которые запали. В результате чего рабочего задело ковшом, он получил травмы, повлекшие его смерть», — пояснили в СК.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи опрашивают очевидцев, администрацию предприятия. Изъяты документы, которые могут иметь значение для установления причин произошедшего. В ходе проверки также будут изучены должностные инструкции, определено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, соблюдались ли при проведении данного вида работ требования по технике безопасности.

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