СК: Мужчина украл деньги томички по номеру старого владельца онлайн-банка

Кемеровские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении молодого человека, обвиняемого в краже с банковского счета. На момент совершения преступления обвиняемому было 17 лет. Об этом сообщает СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, в марте текущего года обвиняемый обратил внимание, что на номер его мобильного телефона, которым он начал пользоваться недавно, приходят оповещения из онлайн-банка. Молодой человек отправил сообщение с суммой, которую хотел бы перевести на счет своей банковской карты, деньги были зачислены. Таким способом юноша похитил с чужой банковской карты 2700 рублей.





«Потерпевшая – жительница города Томска, обнаружив пропажу денег, обратилась в правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что потерпевшая сменила номер телефона, а со старого номера телефона не отключила от услуги мобильный банк. Оператор мобильной связи запустил освободившийся номер телефона в работу, и им стал пользоваться житель Кемеровской области», — говорится в сообщении.





Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, он полностью возместил потерпевшей материальный ущерб, вернув похищенные деньги. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.