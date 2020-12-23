СК: Мэрия Томска продала земельный участок дочери Кляйна по цене ниже рыночной стоимости

СК по Томской области официально подтвердил , что на основании материалов регионального управления ФСБ в отношении временно отстраненного от занимаемой должности мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено второе уголовное дело по той же статье, что и первое — ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

По версии следствия, в 2015 году Иван Кляйн, действуя в интересах своей дочери, дал незаконное указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства городской администрации предоставить земельный участок в областном центре его дочери без проведения торгов.





Впоследствии между муниципальным образованием «Город Томск» и дочерью мэра был заключен договор купли-продажи указанного земельного участка по цене ниже рыночной стоимости.





По версии телеграм-канала «Томскполит», показания на мэра по второму уголовному делу снова дала экс-начальник департамента архитектуры и строительства Анна Подгорная. Она же является главным свидетелем обвинения и по первому уголовному делу.





«В результате действий подозреваемого причинен существенный вред интересам общества и государства, выразившийся в дискредитации органов власти, нарушении прав граждан на приобретение указанного земельного участка, а также в недополучении бюджетом муниципального образования «Город Томск» денежных средств», — сообщается в пресс-релизе СК.





Уголовные дела соединены в одно производство.