СК: кто-то украл 9 млн рублей при ремонте дорог в Томске

Новости

Следственный комитет сообщает, что задержан предприниматель, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным СК, в декабре 2019 года генеральный директор некой томской коммерческой организации заключил с департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети города Томска на сумму свыше 82 миллиона 400 тысяч рублей.

По данным следствия, в период с декабря 2019 года по октябрь 2020 года подозреваемый подготовил и предоставил департаменту справки о стоимости выполненных работ и акты о приемке выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения об объемах асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии. Впоследствии на расчетный счет коммерческой организации были перечислены денежные средства согласно муниципальному контракту, из которых подозреваемый похитил более 9 миллионов рублей, распорядившись ими по своему усмотрению. Гендиректор томской фирмы в настоящее время задержан и в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Поскольку известно, что в 2020 году подрядчиками по ремонту дорог в Томске были компании «Братство», «Кузбассдорстрой» и «Томская строительная компания», то нетрудно догадаться, что обвинение предоставлено одному из руководителей этих компаний. «Кузбассдорстрой» отпадает. Генеральным директором ООО «Братство» является Роберт Григорян, а «Томской строительной компании» Богдан Оккель. Ранее сообщалось, что по поручению мэра Ивана Кляйна аукционы по отбору подрядчиков для работы в рамках нацпроекта были проведены еще в декабре 2019 года. Благодаря этому компании-победители получили возможность качественно подготовиться к сезону – приобрести новую технику, материалы, сформировать рабочие бригады. Так, компания «Братство» купила современный асфальтоукладчик Vogele и гудронатор – машину для транспортировки битума и равномерного распределения его по дорожному покрытию при ремонте дорог. «Томская строительная компания» ранее приобрела такой же асфальтоукладчик Vogele и пополнила свой автопарк тремя КамАЗами, двумя катками, экскаватором, автогудронатором, минипогрузчиками для работы с бордюрами.