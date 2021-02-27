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27 февраля,
2021
Новости

СИЗО в Кузбассе проверят после сообщений о пытках правозащитников

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Следственный комитет Кузбасса начал проверку после сообщений о пытках в СИЗО двоих координаторов правозащитного проекта «Сибирь правовая». Правозащитникам угрожали «пресс-хатой», один из них объявил голодовку.

В ходе мониторинга СМИ было выявлено сообщение о возможных  нарушениях, допущенных со стороны должностных лиц следственного изолятора при исполнении своих должностных обязанностей по отношению к задержанным, – сообщает пресс-служба кемеровского СК. – По данному факту проводится доследственная проверка.

В комитете «Интерфаксу» уточнили, что речь идет об арестованных правозащитниках Дмитрии Камынине и Владимире Тараненко. Камынину вменяют распространение наркотиков, Тараненко – вымогательство. 

Находясь в СИЗО, с 20 января Дмитрий Камынин объявил голодовку. Проект «Гулагу.нет» собщал, что ему угрожают «пресс-хатой» – камерой, где одни заключенные по указанию администрации СИЗО или колонии издеваются на другими заключенными. «Гулагу.нет»таже опубликовал письмо Камынина матери. В нем арестованный правозащитник пишет, что над ним  «издеваются морально», «водят везде как обиженного» и ставят чашу с жаренным мясом возле двери голодающего.


Со ссылкой на источник «Гулагу.нет» сообщал, что правозащитников задержали и арестовали сотрудники ФСБ, но материалы уголовных дел оформили через МВД.


Тайга.инфо пишет, что организация «Сибирь Правовая» появилась в конце 2018 года. Ее возглавляет полковник полиции в отставке Александр Вальтеев. «Сибирь Правовая» рассказывает о нарушениях в учреждениям ФСИН, некоторые сообщенния правозащитников приводят к уголовным делам и проверкам. 

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