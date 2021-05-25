«Ситуация не меняется в лучшую сторону»: Счетная палата о деятельности САХа и ТТУ

Счетная палата проверила деятельность муниципальных предприятий Томска в 2020 году и выявила неэффективное использование бюджетных средств «Спецавтохозяйством» и «Трамвайно-Троллейбусным управлением».

С 2018 года «Спецавтохозяйство» является региональным оператором по вывозу мусора. Согласно данным сайта «Контур.Фокус», за 2020 год выручка снизилась на 13% — предприятие закончило год с убытком в 12,1 млн рублей. Мэрия Томска заложила в бюджете Томска 60 млн рублей на покупку техники для «ТомскСАХа» и «Спецавтохозяйства». Для САХа планировалось купить мусоровозы и уплотнители за 30 млн рублей. Во время обсуждения бюджета депутаты городской Думы выступили против покупки техники, однако в январе стало известно, что закупка техники была произведена. В администрации города объяснили, что конкурс на поставку техники был объявлен еще до принятия бюджета, при прежнем начальнике отдела департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергее Аушеве.

​«Ситуация в САХе практически не меняется в лучшую сторону. Отсутствие контроля со стороны департамента дорожной деятельности привело к неэффективному использованию средств субсидии практически на 48 миллионов рублей. Для обоснования субсидии предъявлены работы, выполненные подрядными организациями, оплата которых уже была произведена департаментом дорожной деятельности в рамках муниципального контракта на содержание автомобильных дорог, заключенного на 2019 год. Проверкой установлены нарушения и при предоставлении субсидии, и при ее использовании», — сообщил председатель Счетной палаты Томска Владимир Литвиненко.

ТТУ закончил 2020 год в плюсе. По данным сайта «Контур.Фокус« на конец 2020 года прибыль составила 733 тысячи рублей.





Литвиненко отметил, что предприятие самостоятельно принимает меры для стабилизации положения. Так ТТУ получило кредит на 114 млн рублей по льготным условиям. Кроме того были оптимизированы расходы на оплату электроэнергии и расходы на оплату труда. При этом, по словам Литвиненко, «стабильное финансовое положение предприятия обеспечивается исключительно за счет целевого финансирования из бюджета».





«Проблемы остаются. Так помимо системных проблем выявлены нарушения в деятельности предприятия в размере шести миллионов рублей. К примеру, в ходе ремонта трамвайных путей по улице Советской были допущены неправомерные расходы в сумме свыше миллиона рублей в связи с оплатой завышенного объема работ», — отметил Литвиненко.





По данным аудиторов, счетная палата нашла нарушения при осуществлении расходов социального характера на 2,3 млн рублей. Кроме того были выявлены неправомерные расходы на миллион рублей в рамках контракта по ремонту трамвайного пути на улице Советской.





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