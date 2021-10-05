«Ситуация критическая»: что происходит с пассажироперевозками в Томске

Власти Томска опасаются, что еще ряд перевозчиков могут расторгнуть контракт на пассажироперевозки. Ранее «ушел» перевозчик по маршруту 25/52. Сейчас власти города опасаются, что будет расторгнут контракт и по 22 маршруту. В мэрии Томска анонсировали принятие кадрового решения из-за критической ситуации в городе с общественным транспортом.

«Кольцевые маршруты 25/52, 8/9, 36/37 являются теми маршрутами, которые больше всего подвергаются критике со стороны пассажиров. Мэрия была вынуждена пойти на расторжение контракта с перевозчиком маршрута №№ 25/52, на который было очень большое количество жалоб горожан. Очередное рассмотрение дела с перевозчиком пройдет в октябре. Суд общей юрисдикции, насколько этот процесс затянется непонятно», — рассказал и.о. заммэра Томска Александр Карпанин. Сейчас мэрия, чтобы компенсировать отсутствие 25/52 маршрута продлила 11 маршрут. После этого прокуратура попросила документы у администрации и начала проводить прокурорскую проверку, чтобы понять: нарушают ли действия мэрии условия контрактов или нет. «Либо найдут в наших действиях какие-то упущения, либо все в рамках закона. Остальные какие-то изменения маршрутов целесообразнее будет проводить после получения актов прокурорского реагирования», — сказал Карпанин.