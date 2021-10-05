«Ситуация критическая»: что происходит с пассажироперевозками в Томске

Власти Томска опасаются, что еще ряд перевозчиков могут расторгнуть контракт на пассажироперевозки. Ранее «ушел» перевозчик по маршруту 25/52. Сейчас власти города опасаются, что будет расторгнут контракт и по 22 маршруту. В мэрии Томска анонсировали принятие кадрового решения из-за критической ситуации в городе с общественным транспортом.
«Кольцевые маршруты 25/52, 8/9, 36/37 являются теми маршрутами, которые больше всего подвергаются критике со стороны пассажиров. Мэрия была вынуждена пойти на расторжение контракта с перевозчиком маршрута №№ 25/52, на который было очень большое количество жалоб горожан. Очередное рассмотрение дела с перевозчиком пройдет в октябре. Суд общей юрисдикции, насколько этот процесс затянется непонятно», — рассказал и.о. заммэра Томска Александр Карпанин.
Сейчас мэрия, чтобы компенсировать отсутствие 25/52 маршрута продлила 11 маршрут. После этого прокуратура попросила документы у администрации и начала проводить прокурорскую проверку, чтобы понять: нарушают ли действия мэрии условия контрактов или нет.
«Либо найдут в наших действиях какие-то упущения, либо все в рамках закона. Остальные какие-то изменения маршрутов целесообразнее будет проводить после получения актов прокурорского реагирования», — сказал Карпанин.
В мэрии подчеркнули, что сейчас все проходит в рамках маршрутной сети, которая была принята в 2020 году.
При этом депутат гордумы Константин Ушаков раскритиковал процедуру проведения аукционов.
«В прошлый раз, вопрос решили за две недели: одного перевозчика сняли. Сейчас мы будем пожинать плоды тех непонятных торгов, которые прошли. Почему перевозчики сейчас, что хотят, то делают? Просто штрафные санкции прописаны от суммы контракта. Когда у вас сумма контракта копейка, то и штрафы такие же. Сейчас наступит зима, я думаю, что еще реже будут ходить автобусы», — сказал он.
В свою очередь, Александр Карпанин отметил, что ряд перевозчиков не участвуют в аукционах, так как не соответствуют требованиям конкурса. Например, у них отсутствует низкопольный транспорт.
«Очевидно, что мы идем по лезвию ножа. Сейчас мы принимаем меры, чтобы хоть какие-то автобусы ходили», — резюмировал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, добавив, что из-за критической ситуации в городе с общественным транспортом будет принято решение.