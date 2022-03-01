В случае длительного действия введённых против России санкций, туристическую отрасль страны придётся полностью переформатировать, сообщила информагентству «Интерфакс-Туризм» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Для россиян закрылись наиболее популярные направления за исключением Турции и Египта. Также пока доступны страны Азии и Ближнего Востока, но и с путешествиями туда будут сложности, тем более что не все из них открылись после пандемии. Кроме того, введенные санкции против российской авиации приведут к тому, что даже и по открытым направлениям просто не на чем будет летать. По оценке экспертов, в России около 800 самолетов, которые могут сейчас попасть под ограничения, и они перевозят 90% пассажиров», — рассказала Тюрина.
По мнению Ирины Тюриной, поскольку быстро построить свои самолеты невозможно, выходом может стать привлечение на российский рынок перевозчиков дружественных стран — Казахстана, Беларуси, Китая, что поможет отчасти решить проблему на время переходного периода.
«Развитие внутреннего туризма также упрется в проблему авиаперевозки. Конечно, на какие-то курорты можно поехать на поездах, автобусах, но полностью заменить самолеты наземный транспорт не сможет. Кроме того, как показала пандемия, в условиях отсутствия конкуренции с зарубежными направлениями российские отельеры начинают поднимать цены. Это делает их продукт недоступным для многих российских семей.», — добавила пресс-секретарь РСТ.
По ее мнению, ситуация для российского туризма сейчас хуже, чем даже во время пандемии, которая стала тяжелейшим кризисом для отрасли за десятилетия.
«Если в пандемию вопрос стоял «Как турбизнес будет жить?», то сейчас – «Будет ли он жить?». Сегодня вообще не очень понятно, будут ли у россиян в принципе средства на путешествия с учетом обрушения курса рубля и неизбежной остановки многих бизнесов, которые были как-то связаны с зарубежными поставщиками, что повлечет за собой массовые увольнения», — подчеркнула Ирина Тюрина.
Ранее редакция портала «Вести Туризм» сделала заявление, в котором говорит, что туризм в России практически умер.
Сегодня можно констатировать: выездной туризм для России умер – поскольку наша страна противопоставила себя всему цивилизованному миру, и мир адекватно отреагировал на это (и ещё отреагирует) жесткими ограничениями, связанными с перемещениями россиян за пределами нашей страны и оплатой сервисов за рубежом. Воскреснет ли он, российский выездной туризм? Нескоро и, совершенно очевидно, не сразу – и при этом только в том случае, если Россия кардинально изменит свои приоритеты во внешней политике.
Что касается внутреннего туризма, то его упадок в России налицо уже сейчас и будет только нарастать: война создала тупиковую ситуацию в традиционных курортных зонах нашей страны. Кроме того, она привела к коллапсу банковской системы, резкому скачку инфляции, а потому рост цен даже на оставшиеся доступными туристические услуги внутри страны абсолютно неизбежен, и даже внутренние путешествия будут теперь россиянам не по карману, - говорится в заявлении издания.
Туристам, которые сейчас находятся за рубежом, советуют не ждать гуманитарных рейсов и возвращаться домой самостоятельно. С таким сообщением выступила Росавиация. Можно улететь коммерческим рейсом иностранных авиакомпаний в страны, которые не ограничили авиасообщение с РФ. Например, в Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию. А уже оттуда вернуться домой рейсами российских или иностранных авиакомпаний. Другой вариант — добраться до Латвии, Литвы, Польши и Финляндии. Оттуда можно заехать в Россию наземным транспортом, в том числе через Белоруссию.