Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Система QR-кодов вводится по всей России. Главное
Новости

Система QR-кодов вводится по всей России. Главное

ТВ2 ТВ2

Правительство сообщило, что законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесены в Госдуму.

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга отметила, что решение о введении QR-кодов по всей страны было принято после совещания с губернаторами и экспертами. По ее словам, с 1 февраля 2022 года сертификат о вакцинации таким же важным, как паспорт.

Согласно внесенным предложениям: 

♦Граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. 

♦Те же документы нужны для поездок на поездах и авиаперелетов.

♦До 1 февраля при отсутствии у человека необходимых документов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. 

♦Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

♦По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

♦Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Сертификат о вакцинации с QR-кодом, необходимым для посещения магазинов, общественных мест и транспорта, можно будет предъявлять как в электронном, так и в бумажном виде. При этом, требования о QR-кодах не будут затрагивать детей и подростков. Все они направлены на граждан старше 18 лет.

Кроме того сертификат о вакцинации потребуется при покупке билетов на самолет или поезд. Планируется, что для удобства проверки документов будет организовано взаимодействие системы бронирования и системы госуслуг. Работа по внедрению технологических решений уже ведется.

Напомним, в Томской области система QR-кодов заработала с 8 ноября. Теперь они нужны для посещения кафе, ресторанов, театров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных учреждений (в том числе бассейнов и фитнес-клубов), парикмахерских, салонов красоты, торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и гостиниц. С 15 ноября QR-коды станут проверять и в кинотеатрах. Альтернативой QR-кодам являются свежий ПЦР-тест, а также справка о перенесенном ковиде за последние шесть месяцев.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.