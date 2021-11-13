Система QR-кодов вводится по всей России. Главное

Правительство сообщило, что законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесены в Госдуму. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга отметила, что решение о введении QR-кодов по всей страны было принято после совещания с губернаторами и экспертами. По ее словам, с 1 февраля 2022 года сертификат о вакцинации таким же важным, как паспорт.

Согласно внесенным предложениям: ♦Граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. ♦Те же документы нужны для поездок на поездах и авиаперелетов. ♦До 1 февраля при отсутствии у человека необходимых документов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. ♦Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. ♦По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. ♦Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Сертификат о вакцинации с QR-кодом, необходимым для посещения магазинов, общественных мест и транспорта, можно будет предъявлять как в электронном, так и в бумажном виде. При этом, требования о QR-кодах не будут затрагивать детей и подростков. Все они направлены на граждан старше 18 лет. Кроме того сертификат о вакцинации потребуется при покупке билетов на самолет или поезд. Планируется, что для удобства проверки документов будет организовано взаимодействие системы бронирования и системы госуслуг. Работа по внедрению технологических решений уже ведется.