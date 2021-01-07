Система автодозвона в Томске за 5 лет заблокировала более 5600 телефонных номеров

«С помощью непрерывного дозвона телефон нарушителей (указанный в незаконно расклеенных объявлениях — прим.) временно блокируется. Система звонит нарушителям четыре раза в день с продолжительностью звонков по часу. В ходе разговора система сообщает о том, что нарушена ч. 3 ст. 8.10 КоАП Томской области, уведомляет о предусмотренном наказании и информирует о том, куда следует обратиться, чтобы автодозвон был прекращен».

«В целом, за пять лет томские улицы были очищены от 20713 рекламных сообщений, — отмечает директор «Санитарной милиции» Игорь Кашеваров. — Это и бумажные объявления, и штендеры, и баннеры, и прочие конструкции».

ДЛЯ СПРАВКИ:

ч. 3 ст. 8.10 КоАП Томской области говорит о том, что нарушение установленных органами местного самоуправления правил благоустройства территорий в части размещения объявлений и иной информации в неустановленных местах, а также нанесения рисунков и надписей на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации, другие элементы благоустройства, если указанные деяния не охватываются составом правонарушения, предусмотренного федеральным законодательством, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.