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19 марта,
2021
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Синоптики: в Сибири ожидается потепление до 8 градусов

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

Температура выше нормы на 8 градусов прогнозируется в ряде регионов Сибири. В выходные ожидаются плюсовые значения. На Алтае может потеплеть до +15.


«Теплая погода с аномалиями от 6 до 8 градусов прогнозируется в южной половине Западной Сибири, а с субботы в Красноярске очень потеплеет. Там тоже будет градусов на 4−8 выше нормы. Это значит, что в Красноярске днем с субботы температуры будут положительными», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптики: в Сибири ожидается потепление до 8 градусов

Плюсовые температуры прогнозируются в ближайшие дни в Новосибирской, Омской, Томской областях, Кузбассе и Алтайском крае.

По данным синоптиков, 20 марта в Томске ожидается температура -6…-8 °C. Днем — от 2 до 4 градусов тепла. 21 марта ожидается температура ночью 0…-2 °C, днем — 3…+5 °C.​

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