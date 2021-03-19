Синоптики: в Сибири ожидается потепление до 8 градусов

Температура выше нормы на 8 градусов прогнозируется в ряде регионов Сибири. В выходные ожидаются плюсовые значения. На Алтае может потеплеть до +15.
«Теплая погода с аномалиями от 6 до 8 градусов прогнозируется в южной половине Западной Сибири, а с субботы в Красноярске очень потеплеет. Там тоже будет градусов на 4−8 выше нормы. Это значит, что в Красноярске днем с субботы температуры будут положительными», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Плюсовые температуры прогнозируются в ближайшие дни в Новосибирской, Омской, Томской областях, Кузбассе и Алтайском крае.
По данным синоптиков, 20 марта в Томске ожидается температура -6…-8 °C. Днем — от 2 до 4 градусов тепла. 21 марта ожидается температура ночью 0…-2 °C, днем — 3…+5 °C.