Синоптики: в Сибири ожидается потепление до 8 градусов

Температура выше нормы на 8 градусов прогнозируется в ряде регионов Сибири. В выходные ожидаются плюсовые значения. На Алтае может потеплеть до +15.





«Теплая погода с аномалиями от 6 до 8 градусов прогнозируется в южной половине Западной Сибири, а с субботы в Красноярске очень потеплеет. Там тоже будет градусов на 4−8 выше нормы. Это значит, что в Красноярске днем с субботы температуры будут положительными», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.