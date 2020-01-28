Добрые новости
28 января,
2020
Новости

Синоптики снова предупреждают об обильных снегопадах в Томске

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В среду, 29 января, в регионе и Томске прогнозируют сильные снегопады, ветер и снежные заносы. МЧС объявило оперативное предупреждение.


«Ожидается снег, по востоку сильный снег, местами порывы ветра 15-17 м/с, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы», — говорится в прогнозе.


В связи с этим жителей региона предупреждают о возможных чрезвычайных происшествиях, нарушении работы транспорта. Водителям рекомендуют соблюдать ПДД, избегать резких маневров и обгонов.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.