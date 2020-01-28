Синоптики снова предупреждают об обильных снегопадах в Томске

В среду, 29 января, в регионе и Томске прогнозируют сильные снегопады, ветер и снежные заносы. МЧС объявило оперативное предупреждение.





«Ожидается снег, по востоку сильный снег, местами порывы ветра 15-17 м/с, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы», — говорится в прогнозе.





В связи с этим жителей региона предупреждают о возможных чрезвычайных происшествиях, нарушении работы транспорта. Водителям рекомендуют соблюдать ПДД, избегать резких маневров и обгонов.