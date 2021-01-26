Синоптики: Резкое потепление начнется сегодня ночью

Резкое потепление начнется в Томске ночью в среду, 27 января, рассказала ТВ2 начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина. «На смену антициклональному типу погоды идет циклон с Урала. Там вчера было очень тепло, в Челябинске было 0°C после минус 38°C. А теперь все эти контрасты температурного давления будут у нас в Томске. Уже сегодня люди начали жаловаться на головную боль, головокружение. Резкое повышение температуры начнется со второй половины ночи и днем 27 января потеплеет до минус 6—8°C мороза», — рассказала Светлана Рюхтина.