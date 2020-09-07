Синоптики рассказали, когда в Томск придет «бабье лето»

Прекратятся осадки и наконец-то выглянет солнце. За счет солнечный дней температурный фон повысится, — рассказала Рюхтина. — По области днем будет 15..20°С, ночь от 5 до 10°С. В Томске по ночам ожидается от 8 до 10°С, днем от 18 до 20°С.