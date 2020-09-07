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Синоптики рассказали, когда в Томск придет «бабье лето»
3 часа назад
Потепление придет в Томскую область в конце этой или начале следующей недели, рассказала ТВ2 главный метеоролог региона Светлана Рюхтина. Как долго продлится «бабье лето», синоптик пока сказать не может.
Прекратятся осадки и наконец-то выглянет солнце. За счет солнечный дней температурный фон повысится, — рассказала Рюхтина. — По области днем будет 15..20°С, ночь от 5 до 10°С. В Томске по ночам ожидается от 8 до 10°С, днем от 18 до 20°С.
Светлана Рюхтина добавила, что прогностические карты пока не готовы, поэтому как долго продлится «бабье лето», она сказать не может.
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