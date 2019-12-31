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31 декабря,
2019
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Синоптики рассказали, какая погода ждет томичей в новогодние праздники

ТВ2
ТВ2
47 минут назад

Новогодние каникулы в Западной Сибири будут аномально теплыми. Арктический циклон принесет с собой снег, мокрый снег и плюсовую температуру. 

Синоптики рассказали, какая погода ждет томичей в новогодние праздники

По информации синоптиков, эта температура будет выше нормы на три— четыре градуса. Так, 1 января температура воздуха составит -6 градусов, ко 2 января воздух прогреется до -2 градусов. С 4 по 6 января температура воздуха составит -6...-8 градусов, а к Рождеству опустится до -11.


«Через Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области будет проходить атмосферный фронт и вызывать снег. 2 января мокрый снег и метели, южные регионы — Алтайский край и Республика Алтай — будут оставаться в области повышенного давления», — сообщила порталу Sibnet руководитель Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

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