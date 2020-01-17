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17 января,
2020
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Синоптики рассказали, какая погода ждет томичей на Крещение

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

19 января  в Томске ожидается от 12 до 15 градусов мороза, рассказала ТВ2 глава отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина. По мнению синоптика, ветер может создать дискомфорт для окунающихся. 

Синоптики рассказали, какая погода ждет томичей на Крещение

В ночь на 19 января температура будет -19… -21°С , днем -12... -15°С. Ветер ожидается в пределах 5-10 метров в секунду, — рассказала Светлана Рюхтина. — Возможно, будет идти небольшой снег. Не совсем комфортная погода для купания в проруби.

Для желающих окунуться в прорубь в Томске и пригороде оборудуют больше десяти крещенских купелей. О том, где 19 января можно будет совершить омовение и как к нему подготовиться, читайте в этой статье.

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