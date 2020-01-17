Синоптики рассказали, какая погода ждет томичей на Крещение

19 января в Томске ожидается от 12 до 15 градусов мороза, рассказала ТВ2 глава отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина. По мнению синоптика, ветер может создать дискомфорт для окунающихся.

В ночь на 19 января температура будет -19… -21°С , днем -12... -15°С. Ветер ожидается в пределах 5-10 метров в секунду, — рассказала Светлана Рюхтина. — Возможно, будет идти небольшой снег. Не совсем комфортная погода для купания в проруби.

Для желающих окунуться в прорубь в Томске и пригороде оборудуют больше десяти крещенских купелей. О том, где 19 января можно будет совершить омовение и как к нему подготовиться, читайте в этой статье.