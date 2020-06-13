Синоптики прогнозируют жару больше 30 градусов в Томске. Но ненадолго

Синоптики Томского гидрометцентра дали прогноз погоды на оставшиеся выходные. Так, суббота и воскресенье будут жаркими и грозовыми.

В Томске и области будет облачно с прояснениями. Днем ожидаются кратковременный дождь и грозы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.





В районах области температура днем поднимется до +26…+31°С, местами +18…+23°С. Температура ночью +13…+18°С. В Томске температура днем ожидается в пределах +28…+30°С. Температура ночью +15…+17°С.





14 июня в регионе днем воздух прогреется до +16°С. По области ожидаются дожди, грозы, при грозах сильные дожди, местами град, усиление ветра 19-24 м/с. Похолодание.





Из-за жаркой погоды на выходных спасатели просят томичей соблюдать правила безопасности на воде.





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