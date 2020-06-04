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Синоптики прогнозируют заморозки до -2°С в Томской области
4 часа назад
Заморозки от 0 до -2°С возможны на территории Томской области 4-6 июня. Региональное МЧС объявило оперативное предупреждение.
В МЧС предупреждают, что из-за заморозков посадки могут замерзнуть, и просят заранее принять меры. Населению рекомендуется одеваться теплее, а также соблюдать требования пожарной безопасности – быть осторожными в случае использования обогревательных приборов и печей.
Ранее синоптики прогнозировали, что температура воздуха в первую декаду июня будет ниже нормы. В большинстве дней ожидаются осадки, грозы.
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