Синоптики предупреждают томичей о сильном ветре и ливнях

Сильные ливни, грозы и ветер до 15-18 м/c возможны на территории Томской области 5-6 июня. Региональное МЧС объявило оперативное предупреждение.

В МЧС советуют жителям Томской области переждать порывы ветра в помещении, а на улице держаться подальше от шатких конструкций.





«Руководители муниципалитетов, заинтересованных ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об изменении погодных условий. Им рекомендовано держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем», — говорится в сообщении областного МЧС.

