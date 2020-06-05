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05 июня,
2020
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Синоптики предупреждают томичей о сильном ветре и ливнях

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сильные ливни, грозы и ветер до 15-18 м/c возможны на территории Томской области 5-6 июня. Региональное МЧС объявило оперативное предупреждение.

Синоптики предупреждают томичей о сильном ветре и ливнях

В МЧС советуют жителям Томской области переждать порывы ветра в помещении, а на улице держаться подальше от шатких конструкций.


«Руководители муниципалитетов, заинтересованных ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об изменении погодных условий. Им рекомендовано держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем», — говорится в сообщении областного МЧС.

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