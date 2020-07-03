Синоптики предупреждают томичей о грозах и граде
По данным томских синоптиков во второй половине дня 3 июля и сутки 4 июля по области Томску ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы ветра 15-20 м/с.
Областное управление МЧС России предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. Порывы ветра лучше переждать в помещении. Находясь на улице, следует держаться подальше от шатких конструкций.
Добавим, что вчера, 2 июля, обещанная синоптиками гроза обернулась проливным ливнем и градом. Как сообщает пресс-служба мэрии, оперативными службами было принято одно сообщение об аварийном отключении электроснабжении, о 17 падении деревьев, 42 звонка о подтоплении дорожного полотна, придомовой территории, подвалов и подпольев, подъездов и подтоплениях с кровли.
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