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03 июля,
2020
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Новости

Синоптики предупреждают томичей о грозах и граде

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

По данным томских синоптиков во второй половине дня 3 июля и сутки 4 июля по области Томску ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы ветра 15-20 м/с.

Синоптики предупреждают томичей о грозах и граде

Областное управление МЧС России предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. Порывы ветра лучше переждать в помещении. Находясь на улице, следует держаться подальше от шатких конструкций.

Добавим, что вчера, 2 июля, обещанная синоптиками гроза обернулась проливным ливнем и градом.  Как сообщает пресс-служба мэрии, оперативными службами было принято одно сообщение об аварийном отключении электроснабжении, о 17 падении деревьев, 42 звонка о подтоплении дорожного полотна, придомовой территории, подвалов и подпольев, подъездов и подтоплениях с кровли.

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