Синоптики предупреждают о сильных грозах и граде

Сильные грозы, дожди, град и порывы ветра 15-18 метров в секунду прогнозируют синоптики по Томску и области 13-14 августа. В регионе объявлено оперативное предупреждение.

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13-14 августа по области ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах порывы ветра 15-18 м/с, возможен град», — говорится в сообщении.





Главное управление МЧС России по Томской области советует, что порывы ветра лучше переждать в помещении. Находясь на улице, следует держаться подальше от шатких конструкций.





Руководители муниципалитетов, заинтересованных ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об изменении погодных условий. Им рекомендовано держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.